В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 23 медработника. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали три случая, Чуйской области — один, Оше — шесть, Ошской области — шесть, Джалал-Абадской — четыре, Баткенской — 2, Таласской — один.

За сутки из стационаров выписали трех медработников, из домашней самоизоляции — четырех.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 857 случаев, из которых выздоровели 4 тысячи 669 медработников.