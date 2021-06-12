В Кыргызстане за сутки выявили еще 619 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 273 случая, Оше — 110, Чуйской области — 99, Ошской — 57, Таласской — 7, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 22, Джалал-Абадской — 26, Баткенской — 20.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 109 тысяч 812 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.