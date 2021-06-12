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Общество

Актер Марат Амираев вновь представляет в Бишкеке монодраму «Пугачев. Рождение»

Фото Елены Петровой. Марат Амираев в спектакле «Пугачев. Рождение»

Сегодня состоится показ монодрамы «Пугачев. Рождение» в исполнении актера и режиссера, лауреата театральных премий и фестивалей Марата Амираева.

Спектакль по письмам Сергея Есенина и его поэме «Пугачев» на сцене театра «Жас Сахна» в Алматы в 2018 году поставил режиссер Алексей Шемес. В 2019-м в Казахстане и Кыргызстане состоялось несколько показов. И вот спустя два года он снова в Бишкеке.

Накануне мы поговорили с Маратом Амираевым о моноспектакле, публике и современном театре.

— Как вы решились на моноспектакль? Ведь это сложно и ответственно...

— Международный фестиваль «Импульс», проходящий на сцене Бишкекского городского театра имени Арсена Умуралиева, вдохновил меня на эту работу. Мои друзья Айгуля Умуралиева, Сергей Стрельцов, Зухра Мукамбетова, Юлдаш Нурматов сказали мне, что пора задуматься над моноспектаклем. Когда же в Алматы мы познакомились с Алексеем Шемесом, то решили, что можно попробовать. Было страшно интересно.

— Вы играли спектакль в кофейне. Публика там отличается от той, которая бывает в театрах?

— В кофейню пришла публика театральная. А театр — это же слияние артиста и зрителя, где помещение играет определенную роль, но не главную.

— Сложнее или проще играть в небольших залах, где люди сидят в паре метров от актера?

— И сложно, и интересно. Глаза зрителей помогают.

— Как относитесь к современным, интерактивным, эпатажным спектаклям?

— Эксперименты в театре всегда происходят. И относиться, думаю, к ним стоит, собственно, как к эксперименту.

— Не надоедает ли актерам играть одно и то же?

— Самое сложное в профессии актера — каждый раз, исполняя одну и ту же роль, проигрывать ее заново, как будто в первый и последний раз одновременно. Если этого не происходит, то становится скучно и исполнителю, и зрителю.

Антона Селова
Фото Антона Селова. Марат Амираев в спектакле «Демон»

— Скучаете по большой сцене, по «Демону»?

— И по «Демону, и по «Дон Жуану», конечно, скучаю.

— Скоро начнется приемная кампания в вузы. Какой совет можете дать тем, кто собирается поступать в театральный?

— Абитуриентам советую больше читать. И если выбрали какой-то отрывок, то прочитайте произведение целиком.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197425/
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