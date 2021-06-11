Пять птенцов черношейного лебедя появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщил официальный аккаунт одного из самых посещаемых зоопарков мира в Instagram.

«Пятеро птенцов появились на свет 25 мая. Сейчас они уже немного подросли и окрепли, но по-прежнему большую часть времени проводят на спинах своих родителей. Пух лебедят очень тонкий и быстро промокает, поэтому птенцы с появления на свет сразу садятся на родителей. Причем за малышами одинаково ухаживают и мать, и отец», — говорится в сообщении.

«Первое время птенцов кормили размоченным в воде гаммарусом (маленькими рачками), сейчас они уже едят взрослую пищу. Кормят этих лебедей, как и других, комбикормом, свежей зеленью, обязательно дают тертую морковь и резаную капусту», — говорится в материале.

Отмечается, что пара черношейных лебедей обычно живет на пруду на новой территории зоопарка, но при появлении потомства их переселяют в павильон «Птицы и бабочки тропиков» для безопасности и спокойствия лебединой семьи.

Черношейные лебеди — эндемики южной Америки. Они населяют различные неглубокие водоемы с пресной или солоноватой водой, а также лагуны и закрытые бухты. Для содержания в неволе это самый сложный вид лебедей, так как птенцы едят только в присутствии родителей, поэтому их нельзя выхаживать в инкубаторе.