01:01
USD 84.57
EUR 102.88
RUB 1.18
Общество

Пять птенцов черношейного лебедя появились на свет в Московском зоопарке

Пять птенцов черношейного лебедя появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщил официальный аккаунт одного из самых посещаемых зоопарков мира в Instagram.

«Пятеро птенцов появились на свет 25 мая. Сейчас они уже немного подросли и окрепли, но по-прежнему большую часть времени проводят на спинах своих родителей. Пух лебедят очень тонкий и быстро промокает, поэтому птенцы с появления на свет сразу садятся на родителей. Причем за малышами одинаково ухаживают и мать, и отец», — говорится в сообщении.

«Первое время птенцов кормили размоченным в воде гаммарусом (маленькими рачками), сейчас они уже едят взрослую пищу. Кормят этих лебедей, как и других, комбикормом, свежей зеленью, обязательно дают тертую морковь и резаную капусту», — говорится в материале.

Отмечается, что пара черношейных лебедей обычно живет на пруду на новой территории зоопарка, но при появлении потомства их переселяют в павильон «Птицы и бабочки тропиков» для безопасности и спокойствия лебединой семьи.

Черношейные лебеди — эндемики южной Америки. Они населяют различные неглубокие водоемы с пресной или солоноватой водой, а также лагуны и закрытые бухты. Для содержания в неволе это самый сложный вид лебедей, так как птенцы едят только в присутствии родителей, поэтому их нельзя выхаживать в инкубаторе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197381/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Третьего детеныша в израильском зоопарке родила белая носорожиха Рианна
В Каракольском зоопарке пневмонией заболел самец туркестанской рыси
Дети Курманбека. Алматинский зоопарк предлагает придумать имена двум медвежатам
Панда в заснеженном Московском зоопарке умилила пользователей интернета
Сбежавшая из зоопарка обезьяна проникла в жилой дом в городе Ош
Лебедей на озере Иссык-Куль снял кыргызстанец
В дождь питомцев заливает. Реабилитационному зоопарку Бишкека нужна помощь
Для реконструкции зоопарка в Караколе нужен $1 миллион
Пользователи Сети делятся видео с играющими в вольере амурскими тигрятами
Режим ЧП в Бишкеке. В реабилитационном зоопарке нечем кормить животных
Популярные новости
Состояние Алмазбека Атамбаева критическое&nbsp;&mdash; адвокат Состояние Алмазбека Атамбаева критическое — адвокат
Внутренние войска. Бездарное руководство и&nbsp;раздетые солдаты Внутренние войска. Бездарное руководство и раздетые солдаты
В&nbsp;Бишкеке задержан бывший начальник столичного управления ГКНБ В Бишкеке задержан бывший начальник столичного управления ГКНБ
Адвокат опубликовала записи из&nbsp;машины Орхана Инанды перед его исчезновением Адвокат опубликовала записи из машины Орхана Инанды перед его исчезновением
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
Евро-2020: прямые трансляции в&nbsp;O!TV, расписание матчей в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Евро-2020: прямые трансляции в O!TV, расписание матчей в «Мой О!»
Деятельность &laquo;Кумтора&raquo; находится под юрисдикцией Кыргызстана Деятельность «Кумтора» находится под юрисдикцией Кыргызстана
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
12 июня, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
11 июня, пятница
23:45
Пять птенцов черношейного лебедя появились на свет в Московском зоопарке
23:35
Мээрим Жуманазарова выиграла бронзовую медаль международного турнира в Польше
23:15
Жизнь начинается заново. В Сети набирает популярность ролик о вакцине во Франции
22:41
Бишкекчанин просит отремонтировать тротуар на Московской и Абдрахманова
22:17
Для 600 детей из уязвимых семей города Ош организовали летний отдых