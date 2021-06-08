Свободу Бабанову! Количество митингующих в Таласе увеличивается

Митинг в Таласе в поддержку экс-премьер-министра Омурбека Бабанова продолжается. Как сообщили 24.kg инициаторы акции, количество участников увеличивается.

По их данным, сейчас на митинге присутствует около 3 тысяч человек. Жители региона требуют освободить Омурбека Бабанова. Они считают уголовное преследование бизнесмена политически мотивированным и заявляют, что экс-премьер чистый политик.

Фото организаторов акции. Митинг в Таласе

Напомним, Омурбек Бабанов арестован по решению Первомайского районного суда Бишкека 2 июня. Его обвиняют в коррупции по уголовному делу Кумтора. Сам он отвергает обвинения и называет их «абсолютной чушью и абсурдом».

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.