Бабановго боштондук! В Таласе прошел митинг в поддержку экс-премьера

В Таласе сегодня местные жители вышли на митинг. Они требуют освобождения бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова.

На акцию, как сообщили 24.kg сельчане, вышло около 500 человек. Земляки экс-чиновника считают уголовное преследование политически мотивированным.

Фото 24.kg. Митинг в Таласе

Напомним, Омурбек Бабанов арестован по решению Первомайского районного суда Бишкека 2 июня. Его обвиняют в коррупции по уголовному делу Кумтора. Сам он отвергает обвинения и называет их «абсолютной чушью и абсурдом».

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.