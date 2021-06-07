Третьего детеныша в израильском зоопарке родила белая носорожиха Рианна

В израильском зоопарке белая носорожиха Рианна родила третьего детеныша. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По их данным, это является целым событием, потому что в мире белых носорогов осталось не много.

Представители зоопарка будут следить за здоровьем, безопасностью матери и детеныша. Они будут находиться в специально отведенной зоне в течение нескольких недель, пока малыш не станет достаточно сильным, чтобы присоединиться к своим братьям.

Неконтролируемая охота стала основным историческим фактором снижения популяции белого носорога, а браконьерство остается главной угрозой сейчас. Белый носорог считается особо уязвимым к охоте, потому что это относительно не агрессивное и стадное животное.