Пограничная служба ГКНБ: обстановка в местности Унжу-Булак стабильная

Сегодня по состоянию на 15.30 обстановка в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района характеризуется как стабильная. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ.
Отмечается, что по итогам переговоров правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы отвод дополнительных сил и средств сторон в места постоянной дислокации завершен.
Пограничники, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке государственной границы, продолжают нести службу в усиленном режиме.
Ранее стороны подписали и обнародавали протокол.
Напомним, таджикская сторона сегодня в 3.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров. 4 июня в Чон-Алае были эвакуированы жители пяти сел. Вчера все они вернулись домой.