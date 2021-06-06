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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Пограничная служба ГКНБ: обстановка в местности Унжу-Булак стабильная

Сегодня по состоянию на 15.30 обстановка в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района характеризуется как стабильная. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ.

Отмечается, что по итогам переговоров правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы отвод дополнительных сил и средств сторон в места постоянной дислокации завершен.

Пограничники, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке государственной границы, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Ранее стороны подписали и обнародавали протокол.

Напомним, таджикская сторона сегодня в 3.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров. 4 июня в Чон-Алае были эвакуированы жители пяти сел. Вчера все они вернулись домой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196595/
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