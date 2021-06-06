Пограничная служба ГКНБ: обстановка в местности Унжу-Булак стабильная

Сегодня по состоянию на 15.30 обстановка в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района характеризуется как стабильная. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ.

Отмечается, что по итогам переговоров правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы отвод дополнительных сил и средств сторон в места постоянной дислокации завершен.

Пограничники, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке государственной границы, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Ранее стороны подписали и обнародавали протокол.