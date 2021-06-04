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Власть
Сюжет: Проблемные маршрутки

Забастовка маршруток. Как депутаты и чиновники помогают бишкекчанам

В Бишкеке третий день продолжается забастовка водителей маршруток. Как решить проблему, местные власти не знают. Исправно курсирующие автобусы и троллейбусы и предоставленный частными компаниями транспорт положения не спасают.

Кыргызстанцы давно не уповают на помощь государства и, как всегда, оперативно взялись помогать друг другу. В соцсетях и мессенджерах люди предлагают помощь и подвозят всех, кому куда-то надо добраться, бесплатно.

Мэрия традиционно запоздало решила подхватить инициативу неравнодушных и объявила флешмоб «Захвати с собой пассажира».

24.kg решило выяснить, а как депутаты Жогорку Кенеша и чиновники откликнулись на проблемы горожан. Журналисты обратились к ним с вопросом, кому они помогли добраться до работы или дома в эти дни транспортного коллапса.

Спойлер: абсолютное большинство власть имущих никак не помогает бишкекчанам в эти сложные жаркие дни.

Аида Касымалиева, вице-спикер парламента:

из интернета
Фото из интернета. Аида Касымалиева

— Я сейчас нахожусь на лечении. Поэтому временно невыездная. Но мой супруг подвозит всех желающих и, естественно, бесплатно.

Тазабек Икрамов, депутат парламента:

из интернета
Фото из интернета. Тазабек Икрамов

— В эти дни были пленарные заседания, поэтому у меня просто не было времени. Я не выезжал в город. Но вот сегодня обязательно кого-нибудь подвезу. Машина у меня большая, вместительная.

Гульнара Джурабаева, член ЦИК:

из интернета
Фото из интернета. Гульнара Джурабаева

— Я много лет хожу пешком. Поэтому в акции участия не принимаю. Но переполненные остановки и то, как водители забирают людей, вижу, конечно.

Улугбек Ормонов, депутат парламента:

из интернета
Фото из интернета. Улугбек Ормонов

— В эти дни никого не подвозил. Как-то не было времени. Но если попросят — не вопрос. Мне не жалко.

Дастан Бекешев, депутат парламента:

из интернета
Фото из интернета. Дастан Бекешев

— Так получилось, что как раз в эти дни я ходил пешком. Столько километров намотал. Но если обратятся за помощью или сам увижу, что кто-то стоит на дороге, уехать не может, конечно, подвезу. Даже не обсуждается.

Ирина Карамушкина, депутат парламента:

из интернета
Фото из интернета. Ирина Карамушкина

— У меня машины нет. Я сама перемещаюсь на такси иногда. Но у моего консультанта есть машина. Я прошу его приехать за мной из Кара-Жыгача в Новопавловку, отвезти на работу. Так что меня саму выручать приходится. А так, вообще, я заметила, что люди боятся садиться в незнакомые машины. Мой помощник рассказывал, что он предлагал подвезти, но женщина отказалась, а у каждой остановки он же не будет тормозить. Так что у наших людей еще страх остался: опасаются неизвестных авто. Надеюсь, что в скором времени эта ситуация с маршрутками разрешится.

Алмамбет Шыкмаматов, министр инвестиций:

из интернета
Фото из интернета. Алмамбет Шыкмаматов

— Я отправлял водителя в час пик, чтобы возил людей, что ему сидеть без дела в министерстве. Так что все эти дни он развозил горожан, и будет продолжать, пока маршруточники бастуют. Никаких денег он с бишкекчан не берет. Я ему запретил это делать, да он и сам понимает, что на людской беде нельзя наживаться. А вообще, вопрос нужно решать незамедлительно, запускать автобусы.

Тынчтык Шайназаров, член ЦИК:

из интернета
Фото из интернета. Тынчтык Шайназаров

— Конечно, я подвожу людей. Водители маршруток создали такие неудобства для горожан своей забастовкой. Поэтому нужно выручать. В мою машину может пять человек поместиться. Всех развожу бесплатно. В основном подвожу в микрорайоны. Один раз до новостройки «Ак-Ордо» подвез, в среду как раз.

Акылбек Жапаров, заместитель председателя кабинета министров — министр экономики и финансов:

из интернета
Фото из интернета. Акылбек Жапаров

— С утра до вечера на работе в связи с назначением. Времени совсем нет на разъезды по городу. А так, конечно, мы подвезли бы, и абсолютно бесплатно.

Каныбек Иманалиев, депутат парламента:

из интернета
Фото из интернета. Каныбек Иманалиев

— Я бы с удовольствием помог, но проблема в том, что я не умею водить машину, и прав у меня нет. Водителя также не имею. Насчет того, участвуют ли в акции помощник и консультант, ничего не могу сказать. Я у них не спрашивал.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196399/
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