Не тазиком единым. Как пережить отключение горячей воды с комфортом

Июнь для бишкекчан месяц тяжелый. На улице стоит жара, а из кранов течет только холодная вода. Люди бегают с чайниками, тазиками и ковшиками, чтобы хоть как-то помыться. Но устраивать такие танцы с бубнами вовсе не обязательно.

Мы собрали несколько советов, как пережить отключение горячей воды так, чтобы особо его и не заметить.

Поставить водонагреватель

Самое простое — купить водонагревательный бак. Такой вариант на долгие годы избавит от проблем с горячей водой. Но имейте в виду, что в этом варианте есть несколько минусов. Водонагреватели стоят недешево. Поэтому их покупка ради использования один месяц в году выглядит не совсем рационально.

Бак сам по себе немаленький, в небольшой ванной крайне сложно бывает найти для него место. К тому же для его подключения нужно вызывать специалистов, а еще не забывать переключать, когда после ремонта дадут горячую воду. А если в семье есть «утка», которая потратит всю горячую воду, то вам еще и ждать придется, когда вода в баке снова нагреется.

Кран с функцией нагрева воды

Такое устройство очень удобное и простое в использовании. Он помогает, например, спокойно мыть посуду на кухне теплой водой. Его большой плюс — приемлемая стоимость и легкость подключения. Все, что нужно, — это просто поставить такой кран вместо вашего обычного и включить в розетку.

Через него спокойно идет как холодная, так и горячая вода. На рынке сейчас большой выбор таких кранов.

Они есть только для кухни, а есть и со встроенной душевой лейкой. Конечно, сильно горячей вода в таком кране не будет, но для того, чтобы ополоснуться после жаркого дня или перед работой, вполне хватит. К тому же вода в нем теплая постоянно, в отличие от того же водонагревателя. Но есть и минус — устройство очень энергоемкое. Поэтому за месяц активного использования можно получить довольно солидный счет за свет.

Автомобильный душ

Автолюбители и вовсе могут сэкономить электроэнергию, но при этом не остаться без горячей воды. Для этого есть портативный душ. Подключается он к заряднику авто и замечательно работает. Понятно, что такой душ не будет давать мощного напора, но это намного удобнее, чем обливаться из ковшика, высчитывая объем оставшейся воды.

Экстремальные методы

Есть и совсем уж экстремальные способы согреть воду. Например, с этой задачей способна справиться и стиральная машина. Правда, такой способ для смелых. Не загружая в барабан одежду и порошок, включите прибор на самом быстром режиме стирки с кипячением, а слив направьте в ванну. Стиральная машина наберет воду, сымитирует стирку и сольет в ванну достаточное количество горячей и чистой воды.

Есть и другой вариант — греть воду большим кипятильником прямо в ванне.

Набираете в ванну воду, устанавливаете кипятильник так, чтобы не упал, и ждете, пока вода станет горячей. Минусов в таком способе много. Тут и опасность, что кипятильник упадет в воду и произойдет замыкание, и долгое ожидание (часа 3-4 точно). Но если нет никаких других вариантов, то можно попробовать.

Сходить в баню

Если дома нет горячей воды, то решить проблему можно походом в баню. Благо, в Бишкеке выбор таких заведений весьма велик. Как говорится, на любой вкус и кошелек. К тому же мытье в бане — целый ритуал. А потому вы не только решите проблему с отсутствием горячей воды, но и хорошо отдохнете. Можно взять с собой друзей и превратить рутинную процедуру в приятное мероприятие.

Идем на фитнес, в бассейн или стрижку

Временное отсутствие горячей воды может сподвигнуть вас заняться своим здоровьем. Если вы давно собирались привести себя в форму, но почему-то откладывали, теперь самое время. Ведь в любом фитнес-центре обязательно есть душ с горячей водой. Если будете ходить на занятия каждый день, то наличие или отсутствие воды дома будет не таким критичным.

Не хотите потеть в зале? Есть другой вариант — отправиться в бассейн.

Причина та же. В бассейнах всегда есть душ. В столице большой выбор мест, где можно поплавать. Поэтому вы можете чуть ли не каждый день ходить в новый бассейн.

На худой конец всегда можно пойти в салон красоты или парикмахерскую на стрижку или просто на укладку. Перед процедурой там обязательно моют голову. Но тут есть загвоздка. Голова-то будет чистая, а вот как помыть тело, надо будет еще придумать.

Уехать в отпуск

Если отпускают с работы и позволяют финансы, то на время отключения горячей воды можно поехать в отпуск. И время хорошо проведете, и неудобств особых не заметите. Но тут важно точно подгадать дату возвращения. Желательно, чтобы это было дня через 2-3 после официально озвученной местными властями даты подключения воды.

Иначе может случиться так, что вы приехали с Иссык-Куля с панком на голове из-за соленой воды, а помыться дома нельзя.

Ходите в гости

Один из самых простых и к тому же бесплатных способов комфортно помыться во время отключений — напроситься в гости к тем, у кого есть водонагреватель, баня или душ. За проявленную доброту можно отплатить, придя в гости не с пустыми руками.

Захватите с собой не только шампунь и мочалку, но и, например, коробку печенья или пакет с фруктами — вам не сложно, а родным и друзьям приятно.

Закаляться

Отключение горячей воды — отличный способ открыть для себя процедуру закаливания. Да-да, вполне серьезно. Холодная вода полезна для организма. Да и летом не так сложно перенести низкие температуры. Вы же не будете отмокать в такой воде по два часа.

Начните с холодного душа по утрам. Практикующие его утверждают, что процедура помогает взбодриться, улучшает состояние кожи и в целом положительно сказывается на здоровье.