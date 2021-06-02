В Бишкеке на Старой площади активисты установили юрту. Милиционеры убрали

В Бишкеке на Старой площади члены движения «Кыргыз умуту» установили юрту для сбора подписей за лишение статуса экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

Как сообщил 24.kg представитель организации Дастанбек Эсенбеков, каждый желающий мог прийти и подписаться под петицией. «Сооронбай Жээнбеков не может носить статус экс-президента. Он дал команду на силовой разгон митинга 5-6 октября. В результате пострадали мирные граждане. Один человек погиб. Его надо привлечь к уголовной ответственности», — сказал Дастанбек Эсенбеков.

Однако акция по сбору подписей не состоялась. Активисты не получили разрешение мэрии на установку юрты у Дома правительства. Сотрудники милиции и «Тазалыка» разобрали сооружение. Всех, кто находился в юрте, задержали. Они доставлены в Первомайский РОВД.

Напомним, 5-6 октября в Бишкеке произошли беспорядки из-за масштабных нарушений в ходе парламентских выборов. В результате в Кыргызстане сменилась власть. Избранный в 2017 году президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.

В ходе массовых беспорядков в столице в ночь на 6 октября пострадал 1 тысяча 221 человек. Погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу.

Сейчас ситуация в государстве стабилизировалась. Но события 5-6 октября еще не получили официальной оценки.

Это не первая инициатива лишить прежнего главу страны статуса. Ранее о начале сбора подписей за лишение статуса экс-президента Розы Отунбаевой и Сооронбая Жээнбекова сообщил блогер Чингиз Капаров. Лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-главы государства также требует бывший начальник УВД Ошской области Абдилат Капаров.