Исчезновение Орхана Инанды. Число митингующих у посольства Турции увеличивается

Митингующие в Бишкеке возле здания посольства Турции в Кыргызстане не намерены расходиться.

На акцию протеста собралось около 200 человек. Они считают, что Орхан Инанды находится в здании дипломатической миссии, и требуют, чтобы его освободили.

Митингующие скандируют: «Освободите Орхана Инанды!», «Требуем, чтобы представители диппредставительства вышли на диалог!»

Напомним, о местонахождении Орхана Инанды неизвестно со вчерашнего дня. Он последний раз выходил на связь по телефону 31 мая примерно в 18.00. В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Международное образовательное учреждение «Сапат» просит помочь в его поисках. Президент Садыр Жапаров также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.