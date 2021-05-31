Действующий Трудовой кодекс не запрещает врачам подрабатывать в частных клиниках. Об этом 24.kg сообщили в Ассоциации частных клиник.

По их данным, это личный выбор врача — работать там, где хочется.

«В Минздраве не могут указывать — здесь работаешь, там нельзя. Законодательство позволяет работать в нескольких местах. Запрет на это приведет к ухудшению ситуации с обеспечением кадров, начнется отток специалистов. Нормальный врач выберет частную клинику, поскольку зарплата там выше и условия лучше. Материальная сторона имеет большое значение», — отметили в ассоциации.

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В организации статистику не назвали, но добавили, что довольно много врачей совмещают работу в государственном и частном медучреждениях. Нарушений этических норм в этом не видят.

Сегодня глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявил в парламенте, что медики, которые работают в государственной больнице, не должны работать в частной клинике.