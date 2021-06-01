Большие маленькие жертвы. О детях Баткена, пострадавших в конфликтах на границе

Ежегодно на кыргызско-таджикской границе происходит около 10 инцидентов. Чаще они ограничиваются словесными перепалками и перебрасыванием камнями, но не раз доходило и до обстрела мирного населения минометами. Последний раз конфликт длился три дня, было захвачено несколько кыргызских сел, погибли люди.

Детство ребятни приграничных сел Баткенской области никак нельзя назвать безоблачным. Во время каждой стычки они вынуждены вместе с родителями бросать дома и бежать в поисках безопасного места, иногда под пулями. И даже в мирные дни живут с оглядкой, чтобы не оказаться жертвами нападений.

24.kg узнало о судьбе детей, ставших жертвами конфликтов на границе.

Осколки минометного снаряда убили Мадину

Вечером 29 апреля 2021 года Мадина Рахмаджанова была дома с мамой и младшей сестрой в селе Интернационал Лейлекского района. Вдруг они услышали выстрелы, которые звучали все громче. Нарастал шум, слышались крики. Слышно было, как над селом пролетел вертолет.

Фото из интернета. Погибшая Мадина Рахмаджанова

Мать Мадины Нарбубу Хамдамова схватила дочерей и выбежала на улицу. Увидела соседей, убегающих под звуки выстрелов и взрывов. Ей стали кричать, что нужно уходить дворами — на открытой улице очень опасно. Но убежать они не успели — возле них разорвался минометный снаряд. Осколками задело всех троих. Двенадцатилетняя Мадина упала замертво.

Когда девочку привезли в больницу, медикам оставалось только константировать смерть. Раны оказались несовместимыми с жизнью.

По словам родителей, Мадина была умной и хозяйственной. Она держала пост и заботилась о младшей сестре.

Нарбубу Хамдамова тоже была ранена. Она перенесла сложную операцию в районной больнице, затем лечилась в Бишкеке.

Нурзианна: Я боюсь выходить на улицу Одиннадцатилетняя сестренка Мадины Нурзианна была ранена в ногу. После лечения в Бишкеке они с мамой вернулись домой. Сейчас девочка сама ходит, играет с подругами. В этом году окончила четвертый класс.

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«Со мной все хорошо. Но я боюсь выходить на улицу, мои подруги приходят ко мне домой. Мы с ними здесь играем. И с одноклассниками», — рассказала Нурзианна.

По словам мамы, Нурзианна не вспоминает тот страшный день.

«Мы ей рассказали о смерти сестры, поговорили о том, что случилось. Нурзианна вроде все восприняла спокойно, но избегает разговоров о сестре и тех событиях. Ребенок же, не подает виду, играет и ходит как ни в чем не бывало. Может, хочет меня поддержать. Ведь она у меня теперь единственная», — плачет Нарбубу Хамдамова.

Если бы доехали до больницы...

29 апреля 2021 года пятилетний Абидин Турсунбаев, житель села Арка Лейлекского района, упал в канал, катаясь на самокате. Малыша привезли в ближайшую больницу, но помощь там оказать не смогли, направили в Кулунду. Добраться туда не получилось — дорога была перекрыта, села под обстрелом.

Фото из интернета. Абидин Турсунбаев

Родителям мальчика пришлось вернуться в больницу в Достуке. Там константировали смерть ребенка. Мать Абидина с телом сына на руках убежала в горы вместе с односельчанами.

Пятилетняя Айжаз потеряла слух Пятилетняя Айжаз Мурзаева тоже пострадала во время обстрела Таджикистаном села Интернационал Лейлекского района. Тяжело переживая произошедшее, ее родители не хотят общаться с журналистами.

Известно, что 29 апреля 2021 года Айжаз с другими ребятишками была на улице. Игру детей прервала атака таджикских военных.

Убегая от пуль, семья Мурзаевых перебралась в Сулюкту к родственникам. Айжаз стала жаловаться на боль в ушах. После осмотра девочку и маму отправили в Бишкек.

Айжаз прошла лечение в Национальном центре охраны материнства и детства. Ей предстоит еще курс реабилитации, так как девочка из-за шока частично потеряла слух.

Домой не вернусь — там опять будут стрелять 16 сентября 2019 года семья 14-летнего Откурбека Раимберди уулу села ужинать, когда внезапно раздались выстрелы. Все выбежали на улицу. Оказалось, стреляли со стороны Таджикистана. Семья побежала в сторону гор.

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«Было очень страшно и шумно. Пули, снаряды догоняли нас. Кто-то падал, другие бежали дальше. Когда мы спрятались за какой-то стеной от взрыва, я увидела, что у сына идет кровь из руки. Перевязала носовым платком. Еще была рана на шее. Муж тоже был ранен. О себе не думала, боль в ногах почувствовала, только когда дошли до села Интернационал», — рассказывает мать Откурбека Кумушай Рустамова.

Откурбек в детстве переболел менингитом, плохо разговаривал. После 16 сентября говорить перестал вообще. Вместе с родителями он прошел лечение в Бишкеке.

«Перестал ходить в школу. На боль не жалуется, но ходит, согнув руку», — отмечает Кумушай Рустамова.

Спустя 1,5 года Откурбек снова оказался в похожей ситуации. На этот раз чудом удалось убежать от пуль — 29 апреля 2021-го глава села Максат успел за несколько минут до вооруженного нападения Таджикистана эвакуировать жителей.

«Военные Таджикистана в этот раз сначала напали на нашу погранзаставу, в это время мы все успели покинуть село. Когда ехали на машине, Откурбек все время торопил водителя, издавал тревожные звуки — просил ускориться», — говорит Кумушай Рустамова.

Сейчас он живет в селе Кулунду у тети. В Максат вернуться отказывается. Говорит, что, даже если восстановят наш разрушенный дом, он не вернется. Кумушай Рустамова

Четырехчасовой плен восьмилетнего Шерлана

23 апреля 2019 года восьмилетнего Шерлана Абдувалиева похитили жители Таджикистана. Он играл на улице со своим пятилетним младшим братом. Жители Воруха заявили, что мальчик бросил камень в их сторону. Забрали малыша в Ворух.

Фото из личного архива Кенже Абдувалиев. Шерлан Абдувалиев

Ребенка удалось вернуть только после переговоров властей двух стран, через четыра часа.

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«Когда освободили, сын был очень напуган, его трясло. По словам Шерлана, его несколько раз ударили и пугали. Местные жители его отвезли в милицию Воруха, заявив, что мальчик набросился на них. Это была очередная провокация с их стороны. Мой сын получил сильный стресс. Он до сих пор, как стемнеет, боится выйти даже во двор», — рассказал отец Шерлана Кенже Абдувалиев.

Шерлан после этого случая прошел лечение. Сейчас, по словам отца, как услышит о начале очередного конфликта с соседями, уходит в себя и перестает разговаривать.

Даже через пять лет не забыто В 2016 году три девятиклассницы — Умсунай, Зарина и Нуриза — возвращались со школы в селе Кок-Таш Баткенского района. По дороге им попались жители Таджикистана, которые перекрыли путь девушкам и начали угрожать. Собрались мужчины и женщицы с двух сторон. Началась драка.

«Моя внучка Зарина — боевая девочка, ей удалось вырваться из рук таджиков, а вот одной из девушек не повезло. От шока из-за происходящего она потеряла сознание. В результате у нее возникла эпилепсия. Она долго лечилась», — говорит Сальма Айдарова. Сами девушки не любят вспоминать тот день.

«Услышав о стычке, мой сын пошел спасать свою дочь. На него напали таджики. Они с внучкой тогда остались среди толпы мужчин. Она очень долго приходила в себя после того случая, лечилась. Сейчас у нее все хорошо, она вышла замуж. Но тот день забыть не может. Живет подальше от границы, в горах», — рассказал дедушка пострадавшей девушки.

Сотрясение мозга и бессонница 24 апреля 2021 года двое жителей Эски-Овчу Лейлекского района были похищены военными Таджикистана.

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18-летнего Дастана Ашрапова и 20-летнего Кубатбека Каныбек уулу пограничники избили и увезли на свою территорию. После переговоров властей двух государств ребят вернули.

Тогда в интервью одному местному телеканалу президент Садыр Жапаров рассказал, что пограничники Таджикистана допрашивали парней о числе военных и военной техники, находящихся в Лейлекском районе.

Парней тогда жестоко избили. Медики диагностировали у обоих сотрясение мозга.

Дастан Ашрапов учится в лицее. Сейчас проходит лечение в Республиканском центре психического здоровья в Бишкеке.

«Мы в Лейлеке пролечились только четыре дня, потом началась война, и нас отправили домой. После освобождения я потерял сон, сейчас восстанавливаюсь. Скоро вернусь домой. Как жили, так и будем жить», — говорит он.

Фото из интернета. Дастан Ашрапов и Кубатбек Каныбек уулу после освобождения

Это только несколько историй детей, пострадавших из-за сложной ситуации на кыргызско-таджикской границе. Пострадавших физически. Но есть еще вред психологический.

По словам координатора Минздрава в регионе Арзыбека Борукеева, анализ здоровья и психологического состояния детей в приграничных селах не проводился. То есть медики не знают о влиянии длительной напряженной обстановки на границе на состояние детей.

Только после последнего конфликта врачи начали работать с детьми, пережившими военную агрессию.