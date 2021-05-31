Первый тур зачисления в вузы Кыргызстана начнется 12 июля

В Министерстве образования и науки разработали график проведения туров отбора и зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения по итогам общереспубликанского тестирования на 2021-2022 учебный год. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Первый тур пройдет 12-17 июля.

12-14 июля — регистрация абитуриентов для участия в конкурсе;

14 июля в 14.00 — завершение регистрации для участия в конкурсе;

15 июля до 9. 00 — размещение списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению;

15-17 июля — подтверждение абитуриентом желания быть зачисленным в вуз.

Второй тур пройдет 19-23 июля.

19-21 июля — регистрация абитуриентов для участия в конкурсе;

21 июля в 14.00 — завершение регистрации для участия в конкурсе;

22 июля до 9.00 — размещение списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению;

22-24 июля — подтверждение абитуриентом желания быть зачисленным в вуз.

Третий тур (проводится с разрешения МОиН) пройдет 26-31 июля.

26-28 июля — регистрация абитуриентов для участия в конкурсе;

28 июля в 14.00 — завершение регистрации для участия в конкурсе;

29 июля до 9.00 — размещение списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению;

29-31 июля — подтверждение абитуриентом желания быть зачисленным в вуз.

Напомним, приемная кампания в вузы и колледжи будет проходить в онлайн-режиме на сайте «Абитуриент Online»