Первый тур зачисления в вузы Кыргызстана начнется 12 июля

В Министерстве образования и науки разработали график проведения туров отбора и зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения по итогам общереспубликанского тестирования на 2021-2022 учебный год. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.
Первый тур пройдет 12-17 июля.
- 12-14 июля — регистрация абитуриентов для участия в конкурсе;
- 14 июля в 14.00 — завершение регистрации для участия в конкурсе;
- 15 июля до 9. 00 — размещение списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению;
- 15-17 июля — подтверждение абитуриентом желания быть зачисленным в вуз.
Второй тур пройдет 19-23 июля.
- 19-21 июля — регистрация абитуриентов для участия в конкурсе;
- 21 июля в 14.00 — завершение регистрации для участия в конкурсе;
- 22 июля до 9.00 — размещение списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению;
- 22-24 июля — подтверждение абитуриентом желания быть зачисленным в вуз.
Третий тур (проводится с разрешения МОиН) пройдет 26-31 июля.
- 26-28 июля — регистрация абитуриентов для участия в конкурсе;
- 28 июля в 14.00 — завершение регистрации для участия в конкурсе;
- 29 июля до 9.00 — размещение списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению;
- 29-31 июля — подтверждение абитуриентом желания быть зачисленным в вуз.
Напомним, приемная кампания в вузы и колледжи будет проходить в онлайн-режиме на сайте «Абитуриент Online»