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Общество

Первый тур зачисления в вузы Кыргызстана начнется 12 июля

В Министерстве образования и науки разработали график проведения туров отбора и зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения по итогам общереспубликанского тестирования на 2021-2022 учебный год. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Первый тур пройдет 12-17 июля.

  • 12-14 июля — регистрация абитуриентов для участия в конкурсе;
  • 14 июля в 14.00 — завершение регистрации для участия в конкурсе;
  • 15 июля до 9. 00 — размещение списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению;
  • 15-17 июля — подтверждение абитуриентом желания быть зачисленным в вуз.

Второй тур пройдет 19-23 июля.

  • 19-21 июля — регистрация абитуриентов для участия в конкурсе;
  • 21 июля в 14.00 — завершение регистрации для участия в конкурсе;
  • 22 июля до 9.00 — размещение списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению;
  • 22-24 июля — подтверждение абитуриентом желания быть зачисленным в вуз.

Третий тур (проводится с разрешения МОиН) пройдет 26-31 июля.

  • 26-28 июля — регистрация абитуриентов для участия в конкурсе;
  • 28 июля в 14.00 — завершение регистрации для участия в конкурсе;
  • 29 июля до 9.00 — размещение списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению;
  • 29-31 июля — подтверждение абитуриентом желания быть зачисленным в вуз.

Напомним, приемная кампания в вузы и колледжи будет проходить в онлайн-режиме на сайте «Абитуриент Online»
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195745/
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