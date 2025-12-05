10:42
Общество

В зимнем Общереспубликанском тестировании приняли участие 849 абитуриентов

В Кыргызстане в зимнем Общереспубликанском тестировании приняли участие 849 абитуриентов. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения.

По его данным, в том числе 508 человек сдали тест на русском языке, 341 — на кыргызском.

Порог в 110 баллов достигли 540 абитуриентов, или 63,6 процента от общего числа участников теста.

Средний балл составил 121,9. При этом у абитуриентов, сдававших тест на русском, он чуть выше и составил 124,8; у сдававших на госязыке — 117,9.

Максимальный балл составил 215, минимальный — 61.

Для сравнения: летом 2025-го средний балл составил 127,3. Тогда традиционный порог в 110 баллов преодолели 67,3 процента участников ОРТ. Максимум составил 242 балла.

Напомним, в Кыргызстане три года назад прием абитуриентов в вузах стали проводить не только летом, но и зимой, чтобы расширить доступ молодежи к высшему профессиональному образованию. Однако основная масса готовится к поступлению по-прежнему летом.
