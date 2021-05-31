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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В ЦГСЭН напомнили, как защититься от заражения

В Кыргызстане продолжает расти число новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, сегодня госпитализированы еще 20 человек. Заместитель главного врача столичного центра госсанэпиднадзора Айнагуль Рыскулбекова отметила, что на работу иммунной системы влияет множество факторов.

«Укрепить ее позволяют правильный образ жизни, сбалансированный рацион, употребляйте продукты с пробиотиками, богатые витаминами, белками, минеральными веществами регулярно занимайтесь спортом, чаще находитесь на солнечном свете, соблюдайте правила гигиены, здоровый режим, включая полноценный сон, избегайте мест большого скопления людей. При появлении первых признаков респираторных симптомов обратитесь к врачу», — отметила Айнагуль Рыскулбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195736/
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