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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ может включить казахстанскую вакцину от COVID-19 в список рекомендованных

Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможность включения казахстанской вакцины QazVac для использования в чрезвычайных ситуациях. Об этом стало известно во время встречи по видеосвязи генерального директора организации Тедроса Гебрейесуса с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Акорды.

По ее данным, в ходе переговоров рассмотрены перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и ВОЗ, в том числе в контексте противодействия пандемии коронавируса.

Особое внимание уделено процессу вакцинации против COVID-19. Касым-Жомарт Токаев рассказал руководителю ВОЗ о предварительных результатах клинических испытаний казахстанской вакцины QazVac, уровень эффективности которой составил 96 процентов. В настоящее время профильные органы приступили к процессу получения одобрения отечественной вакцины со стороны ВОЗ.

Тедрос Гебрейесус отметил, что 2 миллиона вакцинированных на сегодня — весьма весомый показатель, многие страны до сих пор не достигли такого уровня. «Ваши амбициозные цели вакцинировать 55 процентов населения страны заслуживают уважения», — отметил глава ВОЗ.

Он также приветствовал разработку вакцины QazVac и заявил о готовности рассмотреть возможность ее включения в список медикаментов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195670/
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