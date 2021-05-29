В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 402 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 714 пациентов, в больницах — 1 тысяча 688. В том числе 24 человека — в крайне тяжелом состоянии, 421 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 153 человек (или 68,3 процента) — оценивают как средней тяжести, 24 человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 458 человек. В Бишкеке выписан 321 человек, в Оше — 11, Чуйской области — 89, Ошской — 4, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 18, Джалал-Абадской — 10, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 98 тысяч человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.