11:07
USD 83.63
EUR 101.99
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались девять человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще девять человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали шесть летальных исходов, Чуйской, Баткенской и Иссык-Кульской областях — по одному.

С марта 2020 года в республике скончались 1 тысяча 797 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195666/
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 11 медработников
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 402 человека, 445 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 356 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 104 222
ВОЗ может включить казахстанскую вакцину от COVID-19 в список рекомендованных
В Индии начали поклоняться богине коронавируса
Ученые о вероятности пожизненного иммунитета после COVID-19: как он формируется
ЮНИСЕФ и Human Vaccine подписали соглашение о поставках вакцины «Спутник V»
COVID-19 в мире. Заразились более 168,7 миллиона, умерли более 3,5 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились пять медработников
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 512 человек, 422 — в тяжелом состоянии
Популярные новости
Граница закрыта. Таджикистанцев, прилетевших в&nbsp;Бишкек, отправили обратно Граница закрыта. Таджикистанцев, прилетевших в Бишкек, отправили обратно
Крики, вопли, драки. На&nbsp;Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли Крики, вопли, драки. На Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли
Садыр Жапаров рассказал Владимиру Путину о&nbsp;лечении иссык-кульским корнем Садыр Жапаров рассказал Владимиру Путину о лечении иссык-кульским корнем
На&nbsp;Иссык-Куль можно прилететь из&nbsp;семи городов России. Расписание рейсов На Иссык-Куль можно прилететь из семи городов России. Расписание рейсов
Бизнес
Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года
Устройства нагревания табака vs&nbsp;сигареты. Что вреднее, проверяем Устройства нагревания табака vs сигареты. Что вреднее, проверяем
Интерес инвесторов к&nbsp;индийским стартапам в&nbsp;области космических технологий растет Интерес инвесторов к индийским стартапам в области космических технологий растет
Оператор MegaCom оказал помощь пограничникам и&nbsp;полку спецназа &laquo;Шумкар&raquo; Оператор MegaCom оказал помощь пограничникам и полку спецназа «Шумкар»
29 мая, суббота
11:01
Садыр Жапаров поздравил военнослужащих с профессиональным праздником Садыр Жапаров поздравил военнослужащих с профессиональн...
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 24-28 мая
10:51
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 11 медработников
10:47
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались девять человек
10:45
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 402 человека, 445 — в тяжелом состоянии