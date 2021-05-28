Ученые о вероятности пожизненного иммунитета после COVID-19: как он формируется

Коронавирус, перенесенный в легкой форме, вызывает пожизненный иммунитет – спустя месяцы в организме остаются иммунные клетки, вырабатывающие антитела, сообщает Школа медицины в Сент-Луисе Вашингтонского университета (США).

По предположению американских ученых, такие клетки могут вырабатывать антитела на протяжении всей жизни. Следовательно, повторные случаи заражения станут маловероятными, а если и будут – то пройдут в легкой форме.

«Прошлой осенью появились сообщения о том, что антитела быстро ослабевают после заражения вирусом, вызывающим COVID-19, и основные средства массовой информации интерпретировали это как то, что иммунитет не был долгоживущим. Но это неверное истолкование данных. Это нормально, когда уровень антител снижается после острой инфекции, но они не опускаются до нуля. Они плато. Здесь мы обнаружили клетки, продуцирующие антитела, у людей через 11 месяцев после появления первых симптомов», – рассказал доцент кафедры патологии и иммунологии, медицины и молекулярной микробиологии Али Эллебеди.

По словам ученого, эти клетки будут жить и вырабатывать антитела до конца жизни людей. Это убедительное доказательство длительного иммунитета. Однако эти выводы еще предстоит научно доказать.