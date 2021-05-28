COVID-19 в мире. Заразились более 168,7 миллиона, умерли более 3,5 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 580 тысяч 139 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 168 миллионов 777 тысяч 246 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 217 тысяч 718), Индии (27 миллионов 369 тысяч 93), Бразилии (16 миллионов 342 тысячи 162), Франции (5 миллионов 697 тысяч 76), Турции (5 миллионов 220 тысяч 549), России (4 миллиона 977 тысяч 332), Великобритании (4 миллиона 489 тысяч 552), Италии (4 миллиона 205 тысяч 970), Германии (3 миллиона 673 тысячи 990), Аргентине (3 миллиона 663 тысячи 215), Испании (3 миллиона 663 тысячи 176), Колумбии (3 миллиона 319 тысяч 193) и Иране (2 миллиона 875 тысяч 858).
В Кыргызстане зарегистрировали 103 тысячи 866 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 436 тысяч 931, Узбекистане — 99 тысяч 34, Таджикистане — 13 тысяч 308.