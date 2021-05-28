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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 168,7 миллиона, умерли более 3,5 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 580 тысяч 139 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 168 миллионов 777 тысяч 246 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 217 тысяч 718), Индии (27 миллионов 369 тысяч 93), Бразилии (16 миллионов 342 тысячи 162), Франции (5 миллионов 697 тысяч 76), Турции (5 миллионов 220 тысяч 549), России (4 миллиона 977 тысяч 332), Великобритании (4 миллиона 489 тысяч 552), Италии (4 миллиона 205 тысяч 970), Германии (3 миллиона 673 тысячи 990), Аргентине (3 миллиона 663 тысячи 215), Испании (3 миллиона 663 тысячи 176), Колумбии (3 миллиона 319 тысяч 193) и Иране (2 миллиона 875 тысяч 858).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 507 тысяч 471. За сутки показатель вырос на 12 тысяч 878 человек. В том числе в США всего скончались 593 тысячи 282 человека, Бразилии — 456 тысяч 674, Индии — 315 тысяч 235, Мексике — 222 тысячи 661, Великобритании — 128 тысяч 20, Италии — 125 тысяч 793 и России — 117 тысяч 990.

В Кыргызстане зарегистрировали 103 тысячи 866 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 436 тысяч 931, Узбекистане — 99 тысяч 34, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195532/
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