Электронная очередь в больницы. Записывайтесь онлайн, берегите свои нервы

Пожалуй, мало что так нервирует людей, как больничные очереди. Духота, скученность, крики и споры о том, кто быстрее попадет на прием к доктору. В 2020 году в Кыргызстане в поликлиниках внедрили электронную запись. Однако многие пациенты почему-то ею не пользуются.

Вроде бы ничего сложного

Далее выбираете специалиста из предложенного списка и удобное для вас время записи. На прием одного пациента отводится 25 минут.

Чтобы записаться на прием к специалистам Центра семейной медицины онлайн, нужно зайти на сайт registratura.med.kg. Нажав кнопку «записаться к врачу», вы автоматически перейдете на следующую страницу, где нужно ввести номер своего телефона и ПИН. После этого откроется «окно», в котором будут отображаться ваши данные и номер поликлиники, к которой вы приписаны.

Проверяем работу сайта — быстро и без проблем добираюсь до выбора врача. На сегодняшнюю дату приема нет, возможно, уже все время у доктора забито. Однако кликаешь на эту же дату снова — и все расписание свободно, как и на три дня вперед. Причем свободен график абсолютно всех врачей из списка. Верится в такое с трудом. Поскольку, когда бы ты ни пришел в поликлинику, особенно с утра, везде очереди. При этом телефон регистратуры для уточнений на сайте не указан.

«В этой ГСВ (группа семейных врачей) больше возрастное население, которое не очень хорошо владеет технологиями. Привыкли по старинке стоять в живой очереди, хоть как им объясняй, поэтому не записываются», — разводят руками представители Чуйского областного ЦСМ.

В основном, по их словам, врачи ГСВ сами записывают пациентов. Но и в таком случае запись все равно должна отображаться в рабочем графике.

Приложение взамен сайта

«Мы сейчас проводим анализ и видим, что не всегда медработники на местах актуализируют график своего приема. Из-за этого бывают сбои. Стараемся мониторить этот момент. В целом же запись онлайн увеличилась в 2021-м по сравнению с прошлым годом по стране и по каждому региону, кроме Ошской и Таласской областей. Там почему-то увеличилась запись регистратором», — прокомментировалзамминистра здравоохранения и социального развития по цифровому развитию Бакыт Джангазиев.

Люди, которые могут самостоятельно зайти на сайт и зарегистрироваться, делают это сами. Пожилые или не имеющие доступа в интернет могут позвонить в регистратуру и попросить записать их к врачу.

Согласно одному из исследований , в среднем пациент затрачивает больше времени на то, чтобы попасть на прием к врачу, чем на саму консультацию.

Дистанционная запись здорово экономит время и нервы. А в условиях пандемии отсутствие очередей просто необходимо. При этом в Минздраве признают, что запись через сайт не каждому удобна: приходится пользоваться браузером, слишком длинное название самого сайта, нет кыргызского варианта сайта. Проще было бы через мобильное приложение.

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Сейчас, к примеру, с помощью приложения «Ден соолук» можно записаться онлайн на вакцинацию от COVID-19.

«В будущем наше мобильное приложение охватит все сервисы здравоохранения в одном месте. Это будет некий справочник с номером телефона регистратуры и адресом той или иной поликлиники. Кроме записи онлайн, там же хотим реализовать электронные льготные рецепты, которые уже поэтапно вводятся в стране. Человек сможет видеть на своем телефоне, какой препарат ему прописали, может пойти в аптеку, предъявить телефон со своими данными и номером рецепта и отоварить его», — поделился планами Бакыт Джангазиев.

Ряд отдаленных сел не имеет доступа к интернету. Поэтому около 50 процентов ГСВ и ФАПов не подключены к Сети. Там электронной записи, естественно, нет.

«Главы айыл окмоту должны быть сами заинтересованы в том, чтобы их жители пользовались теми же преимуществами, что и горожане. Нужно стирать грань между городом и селом и обеспечивать равный доступ ко всем услугам, не только медицинским», — отметили в Минздраве.

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Среди недостатков удаленной записи медики также отмечают нестабильный интернет, отключение электричества, недостаток компьютеров, неумение самих врачей записывать пациентов онлайн.

Нередко в сельских поликлиниках нет узких специалистов, и пациентов отправляют в районные. В этом случае записаться на прием онлайн невозможно, ведь система предоставляет выбор только тех врачей, которые работают в ГСВ, к которой приписан пациент. В результате приходится снова стоять в живой очереди.

В Минздраве заверяют, что думают над этим. Загвоздка в том, что система здравоохранения работает по принципу приписанного населения.

Как в банке нельзя!

Бишкекчанин Бакыт оказался недавно с ребенком в третьей детской больнице Бишкека. «Неужели нельзя сделать электронную очередь для людей? На дворе 2021 год. Хотя бы талоны, как в банках, выдавали!» — возмутился мужчина в соцсетях.

У руководства стационара своя правда. «Электронная очередь больше подходит для плановых пациентов. У нас экстренная больница, принимаем всех и без записи. Можем, конечно, выдавать электронные талоны. Но смысла нет. На приеме у нас по пять-шесть врачей сидит. Больных распределяют моментально в зависимости от тяжести. Кто тяжелее, тот и проходит без очереди по медпоказаниям. По линии скорой помощи всех пропускают вперед. Это закон медицины», — пояснил 24.kg главврач больницы Акыл Маманов.

Так происходит медицинская сортировка. А есть люди нагловатые, не понимая этого, начинают кричать, что они стоят в очереди. Акыл Маманов

«Каждого ребенка сопровождают двое взрослых родителей, а то и четверо (с бабушками, дедушками). Вот они и образуют скученность, — добавил он. — У нас есть травматологический прием амбулаторных больных. Те, кому гипс накладывается повторно. Сейчас им на руки сразу выдают бумагу — в какой день и в котором часу они должны прийти, и по этому времени они заходят. В будущем эту очередь можно сделать электронной».

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«Запись в стационары — это следующий этап, — добавил замминистра Бакыт Джангазиев. — Хотим сделать так, чтобы направление, выписанное в ЦСМ, было онлайн, и его сразу «видели» в стационаре. У нас уже есть подобный опыт, когда делали карту с доступными койко-местами для ковидных больных».

Соответственно, будет понятно, есть ли места в этом стационаре и могут ли там, условно говоря, поставить бронь на место и сообщить пациенту, что его уже ожидают.

Талоны без авторитета

Пока это все в планах, в действительности же даже тех редких посетителей, что записались на прием онлайн, порой не пропускает живая очередь. Один из таких споров недавно возник в бишкекском ЦСМ № 3.

Женщина пришла с электронным талоном к указанному времени, а сидящие в очереди начали скандалить и требовать, чтобы она встала в живую очередь. Аналогичная ситуация была и в ЦСМ № 6 во время вакцинации от COVID-19. Записавшихся онлайн просто не пропустили.

«Если говорить о цифровизации в целом, то население тоже должно быть готово к нововведениям. Мы понимаем возмущения тех, кто стоит в живой очереди, когда им приходится пропускать тех, кто записался заранее. Однако люди, воспользовавшиеся электронной очередью, должны обслуживаться по своей записи. Для этого даже издан соответствующий приказ Минздрава», — подчеркнул Бакыт Джангазиев.

Если вы заранее побеспокоились и записались онлайн, то у вас есть преимущество перед живой очередью. Бакыт Джангазиев

Исключение, по словам медиков, составляют пациенты в неотложном состоянии, кому нужно экстренно попасть к врачу и получить медицинскую помощь.