В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 512 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 854 пациента, в больницах — 1 тысяча 658. В том числе 90 человек — в крайне тяжелом состоянии, 422 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 126 человек (или 67,9 процента) — оценивают как средней тяжести, 20 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 391 человек. В Бишкеке выписаны 278 человек, в Оше — 7, Чуйской области — 68, Ошской — 2, Таласской — 2, Нарынской — 11, Иссык-Кульской — 20, Джалал-Абадской — 3.

С начала марта 2020 года выздоровели 97 тысяч 542 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.