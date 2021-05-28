В Кыргызстане за сутки выявили еще 283 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 169 случаев, Оше — 15, Чуйской области — 35, Ошской — 5, Таласской — 4, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 26, Джалал-Абадской — 15, Баткенской — 6.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 103 тысячи 866 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.