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Общество

ЮНИСЕФ призывает к принятию новой версии Кодекса о детях

ЮНИСЕФ призывает к принятию новой версии Кодекса о детях для обеспечения защиты прав детей в Кыргызстане. Об этом сообщили в представительстве организации в КР.

В заявлении отмечается, что дети Кыргызстана сейчас нуждаются в защите больше, чем когда-либо.

Согласно информации Генеральной прокуратуры, количество преступлений и проступков в отношении детей возросло.

Только за первый квартал 2021 года зарегистрировано 1 тысяча 463 случая семейного насилия и 129 фактов насилия и жестокого обращения с детьми.

«ЮНИСЕФ призывает парламент ускорить принятие новой редакции Кодекса о детях и пакетных законопроектов к нему, которые были инициированы членами парламента в 2017 году, поданы на рассмотрение в Жогорку Кенеш в 2020-м и утверждены тремя соответствующими парламентскими комитетами», — говорится в заявлении.

В организации добавили, что несмотря на то что 2020-й был провозглашен Годом поддержки детей, в отношении Кодекса о детях не был достигнут ощутимый прогресс. «Первостепенное значение должно уделяться тому, чтобы парламент организовал слушания новой редакции Кодекса о детях, наряду с пакетом законопроектов, регулирующих вопросы прав и защиты детей», — отметили в организации.

Ранее правозащитники просили ускорить принятие новой редакции Кодекса о детях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195458/
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