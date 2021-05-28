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Общество

Афиша Бишкека на выходные: спектакли, органная музыка и гаражная распродажа

Театры

29 мая. Спектакль «Аккорд»

«Аккорд» — это репрезентация уникального опыта исследования о жизни художников в Таджикистане через воспоминания о гражданской войне 1990-х. Спектакль передает опыт того, как война оставляет отпечаток не только в повседневной жизни, но и в сфере культуры и искусства.

Культурный центр «Кудук», 19.00.

29-30 мая. Перформанс-спектакль «Моя Нобелевская речь»

Зрителям предлагается засвидетельствовать вручение престижной премии автору и исполнителю в одном лице и послушать истории и размышления о его нелегком пути. Они также узнают незамысловатые черты тех или иных artist that live with us (которые живут среди нас) и припомнят исторический фон, в котором разворачивается наша театр-жизнь, а мы в ней оказываемся актерами.

«Мастерская 705», 16.00.

29-30 мая. Спектакль «Девки»

Поставлен по одноименной пьесе известного белорусского драматурга, режиссера и актера Дмитрия Богославского. Социальная драма рассказывает о жизни шести студенток иняза, зарабатывающих себе «на панели». Они уверены в моральном оправдании этой ситуации и в том, что впоследствии в их жизни не останется и следа от их поступков.

Творческая группа «705», 19.00.

30 мая. Спектакль «Я стою у ресторана»

Это история двух женщин, которые всю жизнь прожили, не задумываясь о том, кто они. Их многое объединяет, они обе любили его. Страдали, прощали, ненавидели, плакали и смеялись. Но наступил в жизни момент, когда замуж поздно, а сдохнуть вроде еще рано. Кто в этом виноват? Неужели только он? Вход только для людей, достигших 18 лет.

Винный магазин «Винтаж» (улица Раззакова, 19), 19.00.

Выставки, ярмарки

29 мая. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

29-30 мая. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

14 мая — 3 июня. Выставка, посвященная 70-летию со дня рождения Данакан Адашкановой

Более 70 работ разных жанров и временных периодов из коллекции музея, частных и личных собраний семьи художника позволят наглядно проследить творческие поиски и путь художника. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

26 мая — 15 июня. Выставка Нарынкула Турпанова

Нарынкул Турпанов — корифей современного изобразительного искусства Кыргызстана, заслуженный деятель культуры, лауреат международной премии имени Гапара Айтиева. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

Концерты, фестивали

29 мая. Концерт органной музыки

Солистка Кыргызской национальной филармонии Виктория Васильева и выпускница Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Ксения Михальцова исполнят произведения Дитриха Букстехуде, Яна Свелинга, Иоганна Себастьяна Баха и Ференца Листа. Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

29 мая. Концерт группы «Лето из пакета»

Выступит акустический проект, созданный руками и головами трех человек из группы «Стереомарт». Стиль неоднозначный, неодносложный и нескучный.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

30 мая. Показ фильма

Что может быть лучше просмотра в отличной компании хорошего фильма? Вход только для людей, достигших 18 лет.

Винный магазин «Винтаж» (улица Токомбаева, 9г), 19.00.

30 мая. Garage Sale&Market

Можно будет купить косметику, книги, сумки, сувениры, одежду и многое другое.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 12.00-20.00.

30 мая. Концерт «Лучшая музыка из лучших мультфильмов»

В исполнении Государственного филармонического оркестра Кыргызстана прозвучат настоящие саундтреки из всемирно известных анимационных фильмов.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

Мастер-классы, лекции

29 мая. Мастер-класс по нейрографике

Разбираемся в себе и рисуем только яркими красками. Ведет мастер-класс арт-терапевт Ольга Пономарева. Регистрация по телефону 0505122550.

Винный магазин «Винтаж» (улица Исанова, 100), 19.00.

29 мая. Творческий мастер-класс «Интерьерная картина»

Всего за одно занятие вы сможете написать стильную картину, достойную самого изысканного интерьера. Эффект роскоши достигается с помощью использования художественной потали золотого или серебряного оттенка.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.

Для детей

29-30 мая. Сказка «Любопытный слоненок»

Сказка для семейного просмотра по мотивам произведения Редьярда Киплинга.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

30 мая. Спектакль «Кошки-мышки»

До спектакля будет шоу ростовых кукол. В сказке «Кошки-мышки» в доме тетушки Марины поселился озорной мышонок Мыцык. С той поры хозяйка лишилась покоя. Как быть? Как проучить мышонка? Конечно, надо завести кота! Подробнее

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195413/
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