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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 168,1 миллиона, умерли более 3,4 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 563 тысячи 124 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 168 миллионов 197 тысяч 107 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 190 тысяч 161), Индии (27 миллионов 157 тысяч 795), Бразилии (16 миллионов 274 тысячи 695), Франции (5 миллионов 683 тысячи 143), Турции (5 миллионов 212 тысяч 123), России (4 миллиона 968 тысяч 421), Великобритании (4 миллиона 486 тысяч 168), Италии (4 миллиона 201 тысяча 827), Германии (3 миллиона 667 тысяч 41), Испании (3 миллиона 657 тысяч 886), Аргентине (3 миллиона 622 тысячи 135), Колумбии (3 миллиона 294 тысячи 101) и Польше (2 миллиона 868 тысяч 450).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 494 тысяч 593. За сутки показатель вырос на 13 тысяч 103 человека. В том числе в США всего скончались 591 тысяча 947 человек, Бразилии — 454 тысячи 429, Индии — 311 тысяч 388, Мексике — 222 тысячи 232, Великобритании — 128 тысяч 10, Италии — 125 тысяч 622 и России — 117 тысяч 595.

В Кыргызстане зарегистрировали 103 тысячи 583 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 435 тысяч 104, Узбекистане — 99 тысяч 64, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195382/
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