COVID-19 в мире. Заразились более 168,1 миллиона, умерли более 3,4 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 563 тысячи 124 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 168 миллионов 197 тысяч 107 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 190 тысяч 161), Индии (27 миллионов 157 тысяч 795), Бразилии (16 миллионов 274 тысячи 695), Франции (5 миллионов 683 тысячи 143), Турции (5 миллионов 212 тысяч 123), России (4 миллиона 968 тысяч 421), Великобритании (4 миллиона 486 тысяч 168), Италии (4 миллиона 201 тысяча 827), Германии (3 миллиона 667 тысяч 41), Испании (3 миллиона 657 тысяч 886), Аргентине (3 миллиона 622 тысячи 135), Колумбии (3 миллиона 294 тысячи 101) и Польше (2 миллиона 868 тысяч 450).
В Кыргызстане зарегистрировали 103 тысячи 583 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 435 тысяч 104, Узбекистане — 99 тысяч 64, Таджикистане — 13 тысяч 308.