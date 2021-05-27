В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 3 тысячи 625 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 2 тысячи 11 пациентов, в больницах — 1 тысяча 614. В том числе 84 человека — в крайне тяжелом состоянии, 404 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 108 человек (или 68,6 процента) — оценивают как средней тяжести, 18 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 386 человек. В Бишкеке выписан 271 человек, в Оше — 9, Чуйской области — 67, Ошской — 3, Таласской — 2, Нарынской — 13, Иссык-Кульской — 10, Джалал-Абадской — 11.

С начала марта 2020 года выздоровел 96 тысяч 151 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.