COVID-19. Индийский штамм коронавируса выявлен в 53 странах

Всемирная организация здравоохранения обнаружила индийский штамм коронавируса (B.1.617) в 53 странах. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

Кроме того, неофициальные данные, полученные организацией, свидетельствуют о том, что эта разновидность коронавируса была обнаружена еще в семи странах: Австралии, Китае, Камбодже, Новой Зеландии, Филиппинах, Республике Корея и заморском регионе Франции Реюньон.

В отчете указано, что в течение недели первые случаи заражения индийским вариантом зафиксированы в Алжире, Ботсване, Бразилии, Гане, Финляндии, Кюрасао, Кении.

В организации отметили, что этот штамм характеризуется большей заразностью. Данные о тяжести вызываемого им заболевания и риска повторного заражения до сих пор изучаются.