20:45
USD 83.25
EUR 102.06
RUB 1.13
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Индийский штамм коронавируса выявлен в 53 странах

Всемирная организация здравоохранения обнаружила индийский штамм коронавируса (B.1.617) в 53 странах. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

Кроме того, неофициальные данные, полученные организацией, свидетельствуют о том, что эта разновидность коронавируса была обнаружена еще в семи странах: Австралии, Китае, Камбодже, Новой Зеландии, Филиппинах, Республике Корея и заморском регионе Франции Реюньон.

В отчете указано, что в течение недели первые случаи заражения индийским вариантом зафиксированы в Алжире, Ботсване, Бразилии, Гане, Финляндии, Кюрасао, Кении.

В организации отметили, что этот штамм характеризуется большей заразностью. Данные о тяжести вызываемого им заболевания и риска повторного заражения до сих пор изучаются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195293/
просмотров: 346
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки получили прививку от коронавируса 5 тысяч 438 человек
Для зараженных COVID-19 свободны 334 койки в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 167,6 миллиона, умерли более 3,4 миллиона
COVID-19. Говорить о спаде третьей волны в КР пока рано
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились семь медработников
В КР коронавирусом болеет 3 тысячи 641 человек, 509 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек
В КР выявили 207 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 103 207
В красной зоне Нацгоспиталя не работает туалет. Пациенты жалуются
Профсоюз работников здравоохранения просит кабмин организовать отдых медикам
Популярные новости
Граница закрыта. Таджикистанцев, прилетевших в&nbsp;Бишкек, отправили обратно Граница закрыта. Таджикистанцев, прилетевших в Бишкек, отправили обратно
Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в&nbsp;Росавиации Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в Росавиации
Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с&nbsp;угрозами и&nbsp;слежкой Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с угрозами и слежкой
Неделя-24. Скандал с&nbsp;&laquo;Кумтором&raquo; и&nbsp;наступающий коронавирус Неделя-24. Скандал с «Кумтором» и наступающий коронавирус
Бизнес
Интернет-магазин Globus: экономия денег и&nbsp;времени Интернет-магазин Globus: экономия денег и времени
Смотрите финальные матчи Лиги Европы и&nbsp;Лиги чемпионов на&nbsp;O!TV Смотрите финальные матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов на O!TV
Осталось шесть дней до&nbsp;розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты! Осталось шесть дней до розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты!
Как поступить в&nbsp;Кыргызско-Германский институт прикладной информатики? Как поступить в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики?
26 мая, среда
20:25
Для выпускников детдомов в Бишкеке готовят общежитие. Нужна помощь волонтеров Для выпускников детдомов в Бишкеке готовят общежитие. Н...
20:04
COVID-19. Индийский штамм коронавируса выявлен в 53 странах
19:47
В Кыргызстане за сутки получили прививку от коронавируса 5 тысяч 438 человек
19:32
Завтра в одном из районов Бишкека отключат воду
19:25
С девяти девочек силой снял серьги грабитель в Джалал-Абадской области