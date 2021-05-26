Для зараженных COVID-19 свободны 334 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 334 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 26 мая:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 31;

Клинический родильный дом № 2 — 12;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 80;

Городская клиническая больница № 1 — 48;

Городская клиническая больница № 6 — 5;

Национальный центр кардиологии и терапии — 15;

Чуйская областная объединенная больница — 22;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 21;

Национальный центр онкологии и гематологии — 5;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 48;

Республиканский центр наркологии — 33;

Национальный центр фтизиатрии — 14.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 103 тысячи 207 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.