Для зараженных COVID-19 свободны 334 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 334 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 26 мая:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 31;
- Клинический родильный дом № 2 — 12;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 80;
- Городская клиническая больница № 1 — 48;
- Городская клиническая больница № 6 — 5;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 15;
- Чуйская областная объединенная больница — 22;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 21;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 5;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 48;
- Республиканский центр наркологии — 33;
- Национальный центр фтизиатрии — 14.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 103 тысячи 207 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.