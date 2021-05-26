COVID-19 в мире. Заразились более 167,6 миллиона, умерли более 3,4 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 516 тысяч 819 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 167 миллионов 633 тысячи 983 человека. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 165 тысяч 819), Индии (26 миллионов 948 тысяч 874), Бразилии (16 миллионов 194 тысячи 209), Франции (5 миллионов 670 тысяч 486), Турции (5 миллионов 203 тысячи 385), России (4 миллиона 960 тысяч 174), Великобритании (4 миллиона 483 тысячи 177), Италии (4 миллиона 197 тысяч 892), Германии (3 миллиона 662 тысячи 568), Испании (3 миллиона 652 тысячи 879), Аргентине (3 миллиона 586 тысяч 736), Колумбии (3 миллиона 270 тысяч 614) и Польше (2 миллиона 867 тысяч 187).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 481 тысячи 490. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 850 человек. В том числе в США всего скончались 590 тысяч 925 человек, Бразилии — 452 тысячи 31, Индии — 307 тысяч 231, Мексике — 221 тысяча 960, Великобритании — 128 тысяч 1, Италии — 125 тысяч 501 и России — 117 тысяч 197.

В Кыргызстане зарегистрировали 103 тысячи 207 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 433 тысячи 148, Узбекистане — 98 тысяч 849, Таджикистане — 13 тысяч 308.