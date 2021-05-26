Мэрия Бишкека обсуждает возможность поставки российских автобусов

В столичном муниципалитете прошла встреча исполняющего обязанности мэра Бактыбека Кудайбергенова с представителями Торгового представительства России в Кыргызстане и автомобилестроительного холдинга «Группа ГАЗ». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, участники обсудили возможность поставок автобусов на газомоторном топливе для Бишкека, а также привлечения финансирования со стороны финансовых структур РФ.

«Бактыбек Кудайбергенов поблагодарил участников за визит и выразил готовность муниципалитета рассмотреть возможные пути сотрудничества и поддержать предложение Торгового представительства», — отметили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что в рамках борьбы со смогом в Бишкек поставят 350 автобусов на газе, ранее подписан меморандум о сотрудничестве между муниципалитетом и компанией «Эко Пассажирские Перевозки».