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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Говорить о спаде третьей волны в КР пока рано

Говорить о том, что третий подъем заражения коронавирусом пошел на спад, пока рано. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, вакцинация от коронавируса начала давать свои плоды.

«В результате наблюдается снижение заболеваемости в последнее время. Мы боремся», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Согласно официальной статистике, за 24 мая выявили 191 случай внебольничной пневмонии и COVID-19, 25 и 26 мая — 298 и 207 случаев соответственно. На прошлой неделе в сутки фиксировали более 300 случаев. При этом в сутки умирает по шесть-восемь человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195210/
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