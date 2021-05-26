В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились семь медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке и Чуйской области зарегистрировали по два случая, Оше, Баткенской и Иссык-Кульской областях — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны четыре медработника, из домашней изоляции — четыре.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 618, из которых выздоровели 4 тысячи 549 медработников.