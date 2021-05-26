В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 3 тысячи 641 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 2 тысячи 45 пациентов, в больницах — 1 тысяча 596. В том числе 85 человек — в крайне тяжелом состоянии, 424 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 71 человека (или 67,1 процента) — оценивают как средней тяжести, 16 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 332 человека. В Бишкеке выписаны 230 человек, Оше — 11, Чуйской области — 51, Ошской — 2, Таласской — 2, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 25, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 96 тысяч 765 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.