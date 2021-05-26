В Кыргызстане за сутки выявили еще 207 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 102 случая, Оше — 8, Чуйской области — 40, Ошской — 8, Таласской — 3, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 24, Джалал-Абадской — 11, Баткенской — 3.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 103 тысячи 207 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.