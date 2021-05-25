В Ленинском районе Бишкека выявили девять детей за рулем, отмечающих выпускной

В Ленинском районе Бишкека выявили девять подростков за рулем, отмечающих выпускной. Об этом сообщает пресс-служба УВД района.

По ее данным, столичная милиция обеспечивает общественный порядок и безопасность школьников в день празднования Последнего звонка.

Сотрудники милиции проводят разъяснительную работу среди населения и предупреждают родителей не организовывать посиделки в связи с Последним звонком в увеселительных заведениях и в других местах массового скопления людей. Милиционеры также напоминают о соблюдении санитарно-эпидемиологических правил в общественных местах и закрытых помещениях.

Родителям рекомендуется не предоставлять автомобили несовершеннолетним детям во избежание дорожно-транспортных происшествий.

УВД Ленинского района обращается к родителям с просьбой занять категоричную, твердую и однозначную позицию к употреблению алкоголя и передаче транспортных средств выпускникам в день проведения Последнего звонка.