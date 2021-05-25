Нельзя нервничать. Василий Дашков не явился в суд по делу о вымогательстве

В Первомайском райсуде Бишкека проходит разбирательство по уголовному делу в отношении активиста Мелиса Аспекова, обвиняемого в вымогательстве.

Признанный следствием потерпевший — бывший директор ГП «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» Василий Дашков в суд не явился. По словам его юристов, потерпевший сейчас находится на больничном.

Председательствующий на процессе Марат Сыдыков зачитал справку, согласно которой Василий Дашков состоит на амбулаторном учете у кардиолога с диагнозом стенокардия и атеросклероз аорты.

«Больному рекомендовано избегать стрессовых ситуаций, полный эмоциональный покой, регулярный прием препаратов», — зачитал судья Марат Сыдыков.

В свою очередь подсудимый Мелис Аспеков возмутился отсутствием потерпевшего. Он считает, что Василий Дашков может посещать заседания.

«Адвокаты говорят, что Дашков болеет, но на самом деле на него самого возбуждено дело. Он находится под домашним арестом, а его сын Даниил заключен в СИЗО ГКНБ, хотя этот человек тоже является свидетелем по моему делу», — сказал подсудимый.

Отметим, что сегодня ранее Мелис Аспеков заявил журналистам, что не знает о происходящем в стране, потому что находится в полной изоляции.

«Я не знаю, что происходит, что и как было. Меня полностью изолировали. Кто от моего имени действует и кто управляет моим аккаунтом в Facebook, не знаю», — говорил он.

Однако о происходящем вокруг Василия Дашкова он оказался осведомлен.

Сергей Манукян также отметил необходимость присутствия потерпевшего, поскольку его необходимо допросить по материалам уголовного дела.

«Он может свободно передвигаться по городу, поэтому может и в суд прийти. Здесь нет никаких стрессовых ситуаций. Он потерпевший. Справка не освобождает его от присутствия в суде», — сказал Сергей Манукян.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он не признает себя виновным.

Улана Джураева суд признал виновным и приговорил к штрафу в размере 260 тысяч сомов.