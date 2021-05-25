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Общество

Конец учебного года. Трудно пришлось всем — и учащимся, и родителям, и учителям

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов поздравил школьников с окончанием учебного года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Улукбек Марипов поздравил всех с Последним звонком. «Это одно из самых запоминающихся и радостных событий, символизирующее для школьников конец учебного года, а для выпускников — прощание со школой и начало нового этапа в жизни», — отметил он.

В связи с пандемией COVID-19 учебный процесс был непростым. Трудно пришлось всем — и учащимся, и родителям, и учителям. Мы на практике ощутили все сложности дистанционного обучения.

Улукбек Марипов

Он выразил особую благодарность учителям за их неоценимый и поистине героический труд в условиях пандемии, а также родителям и учащимся за терпение и поддержку.

«В этот чудесный день хочу пожелать всем вам доброго пути во взрослую жизнь! Сейчас мир настолько многогранен, что перед вами открыты любые дороги! Обязательно получите профессию вашей мечты и стремитесь получать новые знания, которые пригодятся в будущем. Верьте в себя и свои силы и не изменяйте своим мечтам!» — сказал председатель кабинета министров.

«Именно от вас и вашего усердия зависят ваше будущее и будущее страны!» — добавил он.

Улукбек Марипов пожелал учащимся веселых и полезных каникул.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195122/
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