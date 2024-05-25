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Общество

Последний звонок прозвенел в школах Кыргызстана

Последний звонок прозвенел в школах Кыргызстана.

По данным Министерства образования и науки, девятый класс окончили 123 тысячи учеников, одиннадцатый— 73 тысячи. Из них аттестат с отличием получат 149 выпускников.

В ведомстве также добавили, что в этом году все выпускники школ (9, 11-е классы) получат аттестаты о среднем общем образовании и свидетельства об основном общем образовании не только в бумажном, но и в электронном формате.

Документы будут доступны в приложении «Тундук». Кроме того, их можно проверить онлайн в реестре аттестатов и свидетельств. В него включены данные выпускников с 2018-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294954/
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