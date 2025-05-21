МВД: Проведение развлекательных мероприятий после «Последнего звонка» запрещено

26 мая в общеобразовательных учреждениях республики пройдут торжественные линейки, посвященные «Последнему звонку», в связи с чем особое внимание будет уделено вопросам безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по итогам совещания.

По ее данным, выпускникам и их родителям запрещено организовывать дополнительные развлекательные мероприятия.

«Сотрудники органов внутренних дел несут прямую ответственность за обеспечение общественного порядка и безопасность на дорогах. Необходимо усилить профилактическую работу по недопущению правонарушений среди школьников и преступлений в отношении несовершеннолетних. Напомните выпускникам и их родителям, что, помимо официальных торжеств, проведение иных развлекательных мероприятий запрещено», — отметил министр внутренних дел Улан Ниязбеков.