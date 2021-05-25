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Общество
Сюжет: COVID-19

Мэрия Бишкека добро не дает. Детские площадки в торговых центрах пока не откроют

Городская чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия решила оставить в силе запрет на открытие детских развлекательных заведений, игровых площадок в торгово-развлекательных центрах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, вопрос по открытию данных площадок будет рассмотрен при стабильной эпидситуации.

В мэрии отметили, что эпидемиологическая ситуация в столице напряженная, наблюдается рост заболевших. За последние сутки в столице выявлено 144 случая коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Выздоровели 228 человек, восемь скончались.

Вице-мэр Виктория Мозгачева поручила усилить соблюдение санитарных правил по всему городу, главы райадминистраций совместно с эпидемиологами ЦГСЭН увеличат масштабы поиска очагов источников заболевания в разрезе районов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195119/
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