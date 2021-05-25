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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 167,1 миллиона, умерли более 3,4 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 175 тысяч 87 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 167 миллионов 117 тысяч 164 человека. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 143 тысячи 246), Индии (26 миллионов 752 тысячи 447), Бразилии (16 миллионов 120 тысяч 756), Франции (5 миллионов 667 тысяч 331), Турции (5 миллионов 194 тысячи 10), России (4 миллиона 952 тысячи 412), Великобритании (4 миллиона 480 тысяч 760), Италии (4 миллиона 194 тысячи 672), Германии (3 миллиона 659 тысяч 990), Испании (3 миллиона 647 тысяч 520), Аргентине (3 миллиона 562 тысячи 135), Колумбии (3 миллиона 249 тысяч 433) и Польше (2 миллиона 866 тысяч 181).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 469 тысяч 640. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 778 человек. В том числе в США всего скончались 590 тысяч 529 человек, Бразилии — 449 тысяч 858, Индии — 303 тысячи 720, Мексике — 221 тысяча 695, Великобритании — 127 тысяч 986, Италии — 125 тысяч 335 и России — 116 тысяч 812.

В Кыргызстане зарегистрировали 103 тысячи случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 431 тысячу 288, Узбекистане — 98 тысяч 657, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195079/
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