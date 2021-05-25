Для зараженных COVID-19 свободны 358 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 358 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 25 мая:
- Национальный хирургический центр — 4;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 34;
- Клинический родильный дом № 2 — 11;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 73;
- Городская клиническая больница № 1 — 48;
- Городская клиническая больница № 6 — 19;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 20;
- Чуйская областная объединенная больница — 21;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 25;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 5;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 50;
- Республиканский центр наркологии — 34;
- Национальный центр фтизиатрии — 14.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 103 тысячи случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.