Для зараженных COVID-19 свободны 358 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 358 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 25 мая:

Национальный хирургический центр — 4;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 34;

Клинический родильный дом № 2 — 11;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 73;

Городская клиническая больница № 1 — 48;

Городская клиническая больница № 6 — 19;

Национальный центр кардиологии и терапии — 20;

Чуйская областная объединенная больница — 21;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 25;

Национальный центр онкологии и гематологии — 5;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 50;

Республиканский центр наркологии — 34;

Национальный центр фтизиатрии — 14.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 103 тысячи случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.