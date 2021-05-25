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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 16 медработников

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 16 медработников, из них в красной зоне — один. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения МЗиСР Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке зарегистрировали семь случаев, Оше — два, Чуйской области — три, Ошской и Иссык-Кульской по два.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны два медработника, из домашней изоляции — семь.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 608, из которых выздоровел 4 тысячи 541 медработник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195052/
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