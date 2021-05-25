В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 775 человек. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения МЗиСР Айнура Акматова.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 2 тысячи 200 пациентов, в больницах — 1 тысяча 575. В том числе 90 человек — в крайне тяжелом состоянии, 420 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 51 человека — оценивают как средней тяжести, 14 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 314 человек. В Бишкеке выписаны 228 человек, Оше — 4, Чуйской области — 58, Ошской — 5, Таласской — 3, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 8.

С начала марта 2020 года выздоровели 96 тысяч 433 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.