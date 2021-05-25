11:31
USD 83.63
EUR 102.00
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 298 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 103 тысячи

В Кыргызстане за сутки выявили еще 298 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения МЗиСР Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке зарегистрировали 144 случая, Оше — 23, Чуйской области — 86, Ошской — 7, Таласской — 2, Нарынской — 13, Иссык-Кульской — 18, Джалал-Абадской — 5.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 103 тысячи случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195045/
просмотров: 447
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 167,1 миллиона, умерли более 3,4 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 16 медработников
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 775 человек, 510 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек
ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса
Переговоры Путина и Жапарова активизируют важные для двух стран проекты
Цифра дня. 72 тысячи кыргызстанцев получили вакцину от коронавируса
COVID-19 в мире. Заразились более 166,9 миллиона, умерли более 3,4 миллиона
Для зараженных COVID-19 свободны 372 койки в медучреждениях Бишкека
Размороженный «Спутник V». Урок другим или пример для молчания?
Популярные новости
Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в&nbsp;Росавиации Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в Росавиации
Коррупция на&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo;. Генпрокуратура сообщила подробности уголовного дела Коррупция на «Кумторе». Генпрокуратура сообщила подробности уголовного дела
Неделя-24. Скандал с&nbsp;&laquo;Кумтором&raquo; и&nbsp;наступающий коронавирус Неделя-24. Скандал с «Кумтором» и наступающий коронавирус
Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с&nbsp;угрозами и&nbsp;слежкой Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с угрозами и слежкой
Бизнес
Скорая помощь от&nbsp;мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков Скорая помощь от мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности
Казахстанская компания &laquo;Азияпэй&raquo; комментирует ситуацию с&nbsp;регистрацией в&nbsp;НБ&nbsp;КР Казахстанская компания «Азияпэй» комментирует ситуацию с регистрацией в НБ КР
&laquo;Бир өлкө&nbsp;&mdash; бир кыял&raquo;. Очередная предвыборная кампания или... «Бир өлкө — бир кыял». Очередная предвыборная кампания или...
25 мая, вторник
11:28
COVID-19 в мире. Заразились более 167,1 миллиона, умерли более 3,4 миллиона COVID-19 в мире. Заразились более 167,1 миллиона, умерл...
11:24
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 16 медработников
11:19
В Кыргызстане запускают новую жилищную программу. Обещают доступное жилье
11:18
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 775 человек, 510 — в тяжелом состоянии
11:11
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек