В Кыргызстане за сутки выявили еще 298 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения МЗиСР Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке зарегистрировали 144 случая, Оше — 23, Чуйской области — 86, Ошской — 7, Таласской — 2, Нарынской — 13, Иссык-Кульской — 18, Джалал-Абадской — 5.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 103 тысячи случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.