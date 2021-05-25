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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Глава Минздрава вернул на работу чиновника, фигурирующего в уголовном деле

Экс-директор Бишкекского стационарного социального учреждения Адильбек Козубаев, в отношении которого открыли досудебное производство, назначен на должность заместителя главы этого дома престарелых. Об этом 24.kg сообщил юрист Бактыбек Жумашев.

По его словам, это грубейшее нарушение. Поскольку Козубаев был уволен по статье и ему инкриминируют незаконное лишение свободы.

«Одна из сотрудниц учреждения Ирина Побежимова обратилась с заявлением в милицию. В нем она указала, что Адильбек Козубаев, который до восстановления по решению суда Эркингуль Абдылдаевой руководил учреждением, оскорблял персонал, бил пациентов с инвалидностью, нуждающихся в услугах врачей, и тренеров. Как отметила заявительница, он избил Елену Кулебаба, а инвалида Надежду Фомичеву запер в подвале. По факту началось досудебное производство по статье «Незаконное лишение свободы» УК КР. Есть видео, где показано, как издеваются над инвалидами», — рассказал Бактыбек Жумашев.

По данным юриста, Адильбека Козубаева восстановил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

«Козубаев не являлся на допросы. Он все это время находился на больничном. Кроме того, следствие до сих пор не может допросить и бывшего министра Улукбека Кочкорова. В отношении него есть два заявления, и оба зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление служебным положением», — заметил он.

Ранее Верховный суд признал увольнение экс-директора дома престарелых Эркингуль Абдылдаевой незаконным. Однако ее не восстанавливали в должности полтора года и не выплачивали компенсацию за вынужденные прогулы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195013/
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