Для зараженных COVID-19 свободны 372 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 372 свободных койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 24 мая:
- Национальный хирургический центр — 4;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 39;
- Клинический родильный дом № 2 — 12;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 70;
- Городская клиническая больница № 1 — 44;
- Городская клиническая больница № 6 — 28;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 20;
- Чуйская областная объединенная больница — 19;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 40;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 6;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 43;
- Республиканский центр наркологии — 34;
- Национальный центр фтизиатрии — 13.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 102 тысячи 702 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.