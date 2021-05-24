Для зараженных COVID-19 свободны 372 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 372 свободных койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 24 мая:

Национальный хирургический центр — 4;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 39;

Клинический родильный дом № 2 — 12;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 70;

Городская клиническая больница № 1 — 44;

Городская клиническая больница № 6 — 28;

Национальный центр кардиологии и терапии — 20;

Чуйская областная объединенная больница — 19;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 40;

Национальный центр онкологии и гематологии — 6;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 43;

Республиканский центр наркологии — 34;

Национальный центр фтизиатрии — 13.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 102 тысячи 702 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.